Верховная Рада отсрочит ответственность для лоббистов до 2026 года

Правоохранительный комитет рекомендовал принять закон об отсрочке ответственности для лоббистов – законопроект ранее просила принять Американская торговая палата.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять сразу в целом как закон законопроект 13340-1, которым откладывается возможность привлечения к административной ответственности лоббистов.

Как писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект ранее просила принять до 1 сентября Американская торговая палата (АСС).

«Введение административной ответственности одновременно со вступлением Закона в силу является преждевременным», – отметили в АСС.

Внесли этот законопроект народные депутаты Сергей Ионушас, Максим Павлюк и другие.

Дело в том, что Закон «О лоббировании» 3606-IX должен быть введен в действие не позднее 1 сентября 2025 года.

Для его реализации Верховная Рада приняла изменения в Кодекс об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение законодательства в сфере лоббирования. Он тоже должен был вступить в силу не позднее 1 сентября 2025 года.

Однако законопроектом 13340-1 установление ответственности за нарушение законодательства в сфере лоббирования будет отложено до сентября 2026 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Американская торговая палата также просит принять до 1 сентября законопроект 13339, которым госорганы обяжут отвечать на запросы лоббистов и пропускать лоббистов в здания в упрощенном порядке.

Напомним, АСС также высказалась о необходимости отмены налоговых льгот для посылок стоимостью до 150 евро и уменьшения количества «упрощенцев» среди интернет-провайдеров и заведений общественного питания.

Автор: Наталя Мамченко

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