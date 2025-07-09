В Риме началась встреча Зеленского со спецпосланником Трампа Келлогом

В Риме стартовала встреча Владимира Зеленского с представителем Дональда Трампа – Китом Келлогом.

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В столице Италии началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского со специальным посланником президента США Дональда Трампа — Китом Келлогом.

Келлог входит в состав американской делегации, которая примет участие в Международной конференции по восстановлению Украины (URC-2025), которая пройдет в Риме 10–11 июля.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп подтвердил возобновление поставок оружия в Украину. В то же время президент США заявил, что не знает, кто дал распоряжение на прошлой неделе об остановке поставок вооружения Украине.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немедленно предоставить Украине десять ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

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