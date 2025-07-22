Верховна Рада підтримала нові строки просторового планування громад — відтермінування до 2028 року

Строки для прифронтових і тилових громад будуть різними.

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Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт 13437, який передбачає перенесення та уточнення строків обов’язкового впровадження комплексних планів просторового розвитку для територіальних громад. За відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів.

Як зазначила одна зі співавторок ініціативи, голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, строки для прифронтових і тилових громад будуть різними — таке рішення було сформовано під час Конгресових слухань при Офісі Президента України.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що під час Конгресових слухань, що передували реєстрації законопроєкту, участь взяли понад 1700 представників: народні депутати, міністри, представники органів місцевого самоврядування, обласних рад, обласних військових адміністрацій, експертного середовища та інші учасники.

Причиною змін стали безпекові виклики — далеко не всі громади можуть розпочати розробку стратегічного планувального документа, як того вимагав чинний закон №711, що встановлював кінцевий строк — 1 січня 2025 року. Тепер для тилових громад перехідний період триватиме до 1 січня 2028 року. Для прифронтових територій, включених до переліку бойових дій або тимчасово окупованих, нові строки становитимуть до трьох років після припинення чи скасування воєнного стану.

Олена Шуляк також підкреслила, що вже 495 з 1469 українських громад працюють над створенням комплексних планів просторового розвитку. Документ одночасно є містобудівною документацією місцевого рівня та документацію із землеустрою. Він охоплює всю територію громади, не має фіксованого строку дії, але є гнучким — його можна оновлювати щороку. План визначає, де буде збудовано соціальні об’єкти, житло, підприємства, парки та іншу інфраструктуру.

Крім того, для спрощення розробки планів уряд пропонує два інструменти: загальнодержавний містобудівний кадастр, який уже функціонує, та програми комплексного відновлення, дані з яких можуть лягти в основу просторового планування.

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