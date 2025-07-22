Суд у Гаазі зняв арешт з активів Газпрому в Нідерландах

Суд постановив, що арешт активів «Газпрому» може порушити принцип державного імунітету.

Фото: reuters.com

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Суд у Гаазі зняв арешт з активів російської енергетичної компанії «Газпром» у Нідерландах, пише Reuters.

У рішенні, ухваленому минулого тижня, зазначається, що йдеться про акції «Газпрому» в газовидобувних компаніях Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects B.V.

Зазначається, що арешт було накладено в межах двох окремих справ, поданих українськими компаніями «Славутич-Інвест» і «Жнива» через збитки, пов’язані з агресією Росії проти України.

Славутич-інвест до російської окупації належали вісім земельних ділянок у Мелітополі, а Жнива орендувала 18 елеваторів у Запорізькій та Херсонській областях.

Обидві компанії звернулись з позовом про відшкодування збитків від Росії та, як із її представника, Газпрому.

Нідерландський суд постановив, що арешт активів «Газпрому» може порушити принцип державного імунітету, який означає, що суди Нідерландів не можуть розглядати дії іншої держави або державного органу.

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