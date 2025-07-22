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Суд в Гааге снял арест с активов Газпрома в Нидерландах

15:31, 22 июля 2025
Суд постановил, что арест активов «Газпрома» может нарушить принцип государственного иммунитета.
Суд в Гааге снял арест с активов Газпрома в Нидерландах
Фото: reuters.com
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Суд в Гааге снял арест с активов российской энергетической компании «Газпром» в Нидерландах, пишет Reuters.

Решение, вынесенное на прошлой неделе, указывает, что речь идет об акциях «Газпрома» в газодобывающих компаниях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V.

Отмечается, что арест был наложен в рамках двух отдельных дел, поданных украинскими компаниями «Славутич-Инвест» и «Жнива» из-за убытков, связанных с агрессией России против Украины.

Славутич-инвест до российской оккупации принадлежали восемь земельных участков в Мелитополе, а Жнива арендовала 18 элеваторов в Запорожской и Херсонской областях.

Обе компании обратились с иском о возмещении убытков от России и, как с ее представителя, Газпрома.

Нидерландский суд постановил, что арест активов «Газпрома» может нарушить принцип государственного иммунитета, который означает, что суды Нидерландов не могут рассматривать действия другого государства или государственного органа.

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