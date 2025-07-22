В Раде готовят новую систему оплаты для судей – оклады не будут зависеть от прожиточного минимума

В Комитете по вопросам правовой политики прорабатывается законопроект, который предусматривает создание предпосылок для повышения размера прожиточного минимума и установления справедливого размера судейского вознаграждения.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рассматривает законопроект, направленный на повышение прожиточного минимума и установление справедливого судейского вознаграждения. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Народные депутаты внесли в Верховную Раду альтернативный законопроект №13467-1, который предлагает изменения в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей». Документ предусматривает пересмотр базового размера должностного оклада судей, руководителей и заместителей службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, а также самих инспекторов. Вместо привязки к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, который определяется на 1 января, предлагается использовать базовую (орудную) величину для расчета окладов. В частности, для судей местных судов базовый оклад будет составлять 26 таких величин.

Этот законопроект является альтернативным проекту №13467 и связан с законопроектом №13466, который заменяет прожиточный минимум на базовую (орудную) величину для определения окладов работников бюджетной сферы, органов местного самоуправления, госслужащих и других должностных лиц, на которых не распространяется действие Закона «О государственной службе». Размер базовой величины будет определяться ежегодно в законе о Государственном бюджете по представлению Кабинета Министров.

Ожидается, что эти законодательные изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Они направлены на создание условий для повышения прожиточного минимума и обеспечения справедливой оплаты труда судей.

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