В Раді готують нову систему оплати для суддів – оклади не залежатимуть від прожиткового мінімуму

У Комітеті з питань правової політики опрацьовується законопроект, який передбачає створення передумов для підвищення розміру прожиткового мінімуму та встановлення справедливого розміру суддівської винагороди.

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Комітет Верховної Ради з питань правової політики розглядає законопроект, спрямований на підвищення прожиткового мінімуму та встановлення справедливої суддівської винагороди. Про це повідомили у пресслужбі парламенту.

Народні депутати внесли до Верховної Ради альтернативний законопроект №13467-1, який пропонує зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Документ передбачає перегляд базового розміру посадового окладу суддів, керівників і заступників служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, а також самих інспекторів. Замість прив’язки до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який визначається на 1 січня, пропонується використовувати базову (орудну) величину для розрахунку окладів. Зокрема, для суддів місцевих судів базовий оклад становитиме 26 таких величин.

Цей законопроект є альтернативним до проекту №13467 і пов’язаний із законопроектом №13466, який замінює прожитковий мінімум на базову (орудну) величину для визначення окладів працівників бюджетної сфери, органів місцевого самоврядування, держслужбовців та інших посадовців, на яких не поширюється дія Закону «Про державну службу». Розмір базової величини визначатиметься щорічно в законі про Державний бюджет за поданням Кабінету Міністрів.

Очікується, що ці законодавчі зміни набудуть чинності з 1 січня 2026 року. Вони спрямовані на створення умов для підвищення прожиткового мінімуму та забезпечення справедливої оплати праці суддів.

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