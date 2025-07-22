В Германии водительнице выставили штраф в 7500 евро за превышение скорости на 20 километров в час

Жительницу Кельна обязали заплатить более 7500 евро штрафа за превышение скорости всего на 20 км/ч — вероятно, по ошибке.

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В немецком городе Кельн водительницу обязали выплатить 7528,50 евро за превышение скорости на 20 км/ч на автомагистрали. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в начале марта на автобане A555 недалеко от Кельна, между съездами Весселинг и Роденкирхен. На этом участке действует ограничение скорости 100 км/ч, однако женщина ехала со скоростью 120 км/ч — уже с учетом допустимой погрешности измерений.

По данным Немецкого автоклуба ADAC, стандартный штраф за такое нарушение за пределами населенных пунктов составляет 60 евро, а в случае преднамеренного превышения — 120. Однако в этом случае женщине выставили штраф в размере 7500 евро, плюс 25 евро административного сбора и 3,50 евро за дополнительные расходы.

В мэрии Кельна отказались от подробных комментариев, сославшись на защиту персональных данных, но подтвердили, что находятся в контакте с адресатом постановления о штрафе.

Юрист по транспортному праву Том Лувен считает, что, скорее всего, речь идет о технической или человеческой ошибке. Однако это не освобождает получателя от ответственности: если не подать возражение в течение двух недель с момента вручения постановления, штраф вступает в законную силу — даже при наличии явной ошибки.

По словам Лувена, обжаловать штраф можно письменно, по факсу, а в некоторых федеральных землях — также онлайн или по телефону с внесением в протокол. Формулировка может быть максимально простой: «Оспариваю постановление о штрафе по делу № …». Главное — не пропустить двухнедельный срок.

В исключительных случаях, согласно § 44 абз. 1 Административного процессуального кодекса Германии (VwVfG), постановление может быть признано недействительным, если содержит очевидную и серьезную ошибку. Однако этот вопрос также должен сначала рассмотреть соответствующий орган.

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