Первая антидроновая дорога появилась в Запорожье – планируют еще 200 км

В Запорожской области стартовал проект антидронових трасс.

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В Запорожской области появилась первая дорога с антидроновой защитой протяженностью 6,5 км, а в планах - строительство еще более 200 километров таких путей. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров во время брифинга.

«Мы уже построили первую »антидроновую» дорогу на Ореховской трассе. Это 6,5 километра. Сейчас у нас есть план построения более 200 километров на территории Запорожской области. На днях я ожидаю встречу и совещание с министром обороны для синхронизации действий и ускорения этих процессов», - заявил Федоров.

«Антидронные» дороги предназначены для защиты инфраструктуры от атак беспилотников, что является важным шагом для обеспечения безопасности в условиях войны. Дальнейшее расширение проекта должно усилить устойчивость транспортной сети Запорожской области.

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