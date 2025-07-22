Перша антидронова дорога з’явилася на Запоріжжі – планують ще 200 км

У Запорізькій області стартував проект антидронових трас.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Запорізькій області з’явилася перша дорога з антидроновим захистом протяжністю 6,5 км, а в планах — будівництво ще понад 200 кілометрів таких шляхів. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров під час брифінгу.

«Ми вже збудували першу «антидронову» дорогу на Оріхівській трасі. Це 6,5 кілометра. Зараз у нас є план побудови більше ніж 200 кілометрів на території Запорізької області. Днями я очікую на зустріч і нараду з міністром оборони для синхронізації дій і пришвидшення цих процесів», — заявив Федоров.

«Антидронові» дороги призначені для захисту інфраструктури від атак безпілотників, що є важливим кроком для забезпечення безпеки в умовах війни. Подальше розширення проєкту має посилити стійкість транспортної мережі Запорізької області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.