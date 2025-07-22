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У Німеччині водійці виставили штраф у 7500 євро за перевищення швидкості на 20 кілометрів на годину

20:15, 22 липня 2025
Жительку Кельна зобов’язали сплатити понад 7500 євро штрафу за перевищення швидкості всього на 20 км/год — імовірно, через помилку.
У Німеччині водійці виставили штраф у 7500 євро за перевищення швидкості на 20 кілометрів на годину
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У німецькому місті Кельн водійку зобов’язали сплатити 7528,50 євро за перевищення швидкості на 20 км/год на автомагістралі. Про це повідомляє Bild.

Інцидент стався на початку березня на автобані A555 неподалік Кельна, між з’їздами Весселінг і Роденкірхен. На цій ділянці діє обмеження в 100 км/год, однак жінка їхала зі швидкістю 120 км/год — уже з урахуванням допустимої похибки вимірювання.

За даними Німецького автоклубу ADAC, стандартний штраф за таке порушення за межами населених пунктів становить 60 євро, у разі навмисного порушення — 120. Проте жінці нарахували 7500 євро штрафу, ще 25 євро адміністративного збору та 3,50 євро за додаткові витрати.

У міській раді Кельна утримались від коментарів, пославшись на захист персональних даних, але визнали, що ведуть контакт із адресатом постанови.

Юрист з транспортного права Том Лувен пояснює: скоріш за все, йдеться про технічну або людську помилку, однак це не знімає відповідальності з адресата. Якщо не подати заперечення протягом двох тижнів з моменту вручення постанови, штраф вважається чинним незалежно від його правомірності.

Лувен додає: оскаржити штраф можна письмово, факсом, а в деяких федеральних землях — онлайн або телефоном із фіксацією протоколу. Формулювання може бути максимально простим: «Оскаржую постанову про штраф за справою № …». Головне — не пропустити двотижневий строк.

У виняткових випадках, відповідно до § 44 абз. 1 Адміністративного процесуального кодексу (VwVfG), можна домогтися визнання постанови недійсною, якщо вона має явну і серйозну помилку. Але це теж спочатку має розглянути відповідний орган.

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