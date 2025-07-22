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Подделка чеков и кража с карт клиентов — помощника юриста в Британии наказали за мошенничество

20:44, 22 июля 2025
Работая с финансами пожилых клиентов по доверенности, женщина систематически подрабатывала чеки и снимала средства с карточек, пока ее не разоблачили на краже более £11,5 тыс.
Подделка чеков и кража с карт клиентов — помощника юриста в Британии наказали за мошенничество
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В Великобритании 45-летнюю Эмму Шарлотту Эми приговорили к 20 месяцам лишения свободы за мошенничество — она присвоила более £11 500 у двух уязвимых клиентов юридической фирмы, в которой работала. Об этом сообщает Law Gazette.

Эми работала помощником юриста в отделе завещаний и наследства. Она имела доступ к счетам клиентов, которыми фирма управляла по доверенности — в частности, оплачивала их расходы с помощью чековой книжки или банковской карты.

Расследование началось после того, как банк вернул в фирму подозрительный чек. Согласно документам, он должен был быть выписан на компанию по уходу, однако на самом деле £3 400 были переведены на имя самой Эми.

Когда её уличили, она призналась в махинациях. Установлено, что после того, как чеки подписывали коллеги, она с помощью ручки с исчезающими чернилами подделывала имя получателя, указывая своё. Также она использовала банковские карты клиентов для снятия наличных и онлайн-покупок.

Всего за два года — с октября 2021 по октябрь 2023 — женщина похитила £11 568 у двух подопечных, проживавших в домах престарелых.

Дело рассматривал магистратский суд Пула, а приговор вынес Королевский суд Борнмута.

Следователь отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Дорсета Люси Хейл заявила: «Эмма Эми должна была заботиться о ежедневных финансах уязвимых людей, но злоупотребила доверием ради личной выгоды. Мы серьёзно относимся к подобным правонарушениям и сделаем всё, чтобы виновные не избежали ответственности. Такие случаи могут подорвать доверие к институту доверенности, и мы рады, что в этой ситуации удалось восстановить справедливость».

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