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В Украине 69% источников питьевой воды не соответствуют нормам – Госпродпотребслужба

14:27, 22 июля 2025
Санитарный кризис в Украине: колодцы, скважины и водопроводы не выдерживают проверок.
В Украине 69% источников питьевой воды не соответствуют нормам – Госпродпотребслужба
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Война в Украине негативно влияет на санитарно-эпидемическую ситуацию, в частности из-за разрушения инфраструктуры, перебоев в водоснабжении и загрязнения окружающей среды. Больше всего пострадало качество питьевой воды, сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В первом полугодии 2025 года Госпродпотребслужба проверила 7 715 объектов водоснабжения. Нарушения выявлены на 5 328 из них (69%), преимущественно на нецентрализованных источниках, таких как колодцы, каптажи и скважины, которые являются основным источником воды в сельских общинах. Из 682 884 лабораторных исследований проб питьевой воды из централизованного водоснабжения в 22 611 случаях зафиксированы отклонения по санитарно-химическим показателям. В нецентрализованных источниках выявлено более 800 несоответствий.

«В военное время качество воды и воздуха являются критическими для здоровья и безопасности. Контроль за этими ресурсами - это вопрос жизни», - подчеркнул заместитель Председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Поверхностные водоемы также находятся под пристальным наблюдением: из 163 исследованных проб в 15 выявлено микробиологическое загрязнение. В Полтавской и Киевской областях зафиксировано два случая отравления детей нитратами, что привело к метгемоглобинемии - опасному состоянию из-за чрезмерного содержания нитратов в воде.

Для минимизации рисков Госпродпотребслужба провела более 690 тысяч лабораторных исследований, предоставила более 3 000 рекомендаций органам власти, инициировала 255 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и согласовала программы контроля качества воды. Особое внимание уделяется нецентрализованным источникам, где регулярный мониторинг и сотрудничество с местными властями являются ключевыми для обеспечения безопасного водоснабжения.

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вода

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