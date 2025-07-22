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Дело о взятке должностному лицу ГБР — Киевский апелляционный суд оставил под стражей львовского бизнесмена

12:21, 22 июля 2025
Апелляционная жалоба стороны защиты оставлена без удовлетворения.
Дело о взятке должностному лицу ГБР — Киевский апелляционный суд оставил под стражей львовского бизнесмена
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Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на постановление судьи Шевченковского райсуда Киева от 16 июня 2025 года. Этим решением частично удовлетворено ходатайство прокурора ОГП и продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому на 60 суток — до 14 августа 2025 года включительно. Одновременно определен размер залога — 51 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 155 942 000 гривен, с возложением на обвиняемого, в случае внесения залога, обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 194 Уголовного процессуального кодекса Украины, в том числе — ношение электронного средства контроля. Об этом сообщил официальный сайт Киевского апелляционного суда.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление судьи Шевченковского районного суда города Киева от 16 июня 2025 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты — без удовлетворения.

В суде напомнили, что лицо обвиняется в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу Государственного бюро расследований.

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Киевский апелляционный суд

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