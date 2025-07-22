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Гибель юноши на канатной дороге через Днепр в Киеве – будут судить пять человек

12:39, 22 июля 2025
Будут судить проектанта канатной дороги, предпринимателя и инженера по делу о гибели юноши на аттракционе через Днепр.
Гибель юноши на канатной дороге через Днепр в Киеве – будут судить пять человек
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Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт против пяти лиц, причастных к трагедии на канатной дороге через Днепр, где 21 июля 2024 года погиб 20-летний юноша. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Обвиняемые - проектант аттракциона, директор предприятия, которое обустроило канатную переправу, эксперт, который проводил технический осмотр, предприниматель, который управлял аттракционом с 2024 года, и бывший инженер по техническому надзору КП «Плесо». Их обвиняют в нарушениях, которые привели к обрыву стального каната и гибели молодого человека.

Следствие установило, что:

- Проектант допустил ошибки, предусмотрев использование каната, непригодного для аттракционов, что стало причиной аварии.

- Директор предприятия утвердил этот проект.

- Эксперт, проводивший проверку для получения разрешения на работы с повышенной опасностью, не заметил несоответствие каната.

- Предприниматель, который управлял аттракционом, не проводил надлежащий ежедневный осмотр, несмотря на требования инструкции.

Этих четырех человек будут судить за нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Бывшего инженера КП «Плесо», ответственного за безопасную эксплуатацию аттракциона, обвиняют в служебной халатности, которая привела к тяжким

Как писала «Судебно-юридическая газета», 21 июля поступило сообщение о том, что на реке Днепр, возле Пешеходного моста произошел обрыв канатной дороги, в результате чего человек упал в воду. 22 июля спасатели обнаружили тело парня, упавшего в Днепр.

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прокуратура Киев Днепр

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