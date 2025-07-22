Загибель юнака на канатній дорозі через Дніпро в Києві – судитимуть п’ятьох осіб

Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт проти п’яти осіб, причетних до трагедії на канатній дорозі через Дніпро, де 21 липня 2024 року загинув 20-річний юнак. Про це повідомила пресслужба прокуратури.
Обвинувачені — проектант атракціону, директор підприємства, що облаштувало канатну переправу, експерт, який проводив технічний огляд, підприємець, який управляв атракціоном із 2024 року, та колишній інженер із технічного нагляду КП «Плесо». Їх звинувачують у порушеннях, що призвели до обриву сталевого каната та загибелі молодої людини.
Слідство встановило, що:
Цих чотирьох осіб судитимуть за порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).
Колишнього інженера КП «Плесо», відповідального за безпечну експлуатацію атракціону, звинувачують у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).
Як писала «Судово-юридична газета», 21 липня, надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту стався обрив канатної дороги, внаслідок чого, людина впала у воду. 22 липня рятувальники знайшли тіло хлопця, який впав у Дніпро.
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