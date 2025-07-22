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Загибель юнака на канатній дорозі через Дніпро в Києві – судитимуть п’ятьох осіб

12:39, 22 липня 2025
Судитимуть проектанта канатної дороги, підприємця та інженера у справі щодо загибелі юнака на атракціоні через Дніпро.
Загибель юнака на канатній дорозі через Дніпро в Києві – судитимуть п’ятьох осіб
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Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт проти п’яти осіб, причетних до трагедії на канатній дорозі через Дніпро, де 21 липня 2024 року загинув 20-річний юнак. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Обвинувачені — проектант атракціону, директор підприємства, що облаштувало канатну переправу, експерт, який проводив технічний огляд, підприємець, який управляв атракціоном із 2024 року, та колишній інженер із технічного нагляду КП «Плесо». Їх звинувачують у порушеннях, що призвели до обриву сталевого каната та загибелі молодої людини.

Слідство встановило, що:

  • Проектант допустив помилки, передбачивши використання каната, непридатного для атракціонів, що стало причиною аварії.
  • Директор підприємства затвердив цей проект.
  • Експерт, який проводив перевірку для отримання дозволу на роботи з підвищеною небезпекою, не помітив невідповідність каната.
  • Підприємець, який управляв атракціоном, не проводив належний щоденний огляд, попри вимоги інструкції.

Цих чотирьох осіб судитимуть за порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

Колишнього інженера КП «Плесо», відповідального за безпечну експлуатацію атракціону, звинувачують у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як писала «Судово-юридична газета», 21 липня, надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту стався обрив канатної дороги, внаслідок чого, людина впала у воду. 22 липня рятувальники знайшли тіло хлопця, який впав у Дніпро.

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прокуратура Київ Дніпро

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