Стрілянина у Василькові — невідомий відкрив вогонь по чоловікові у Range Rover

Нападник кілька разів вистрелив у водія просто на вулиці та втік, поліція розслідує замах на вбивство.

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На Київщині у Василькові невідомий відкрив вогонь по чоловікові у Range Rover. Про це повідомляє поліція області.

Зокрема, увечері 21 липня невідомий відкрив стрілянину по місцевому жителю, який перебував у власному автомобілі Range Rover. Інцидент стався на одній із вулиць міста.

Нападник кілька разів вистрелив у бік водія, після чого зник із місця події. Потерпілий отримав вогнепальні поранення та був госпіталізований.

Поліція Київської області розпочала кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Правоохоронці встановлюють особу нападника та проводять його розшук.

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