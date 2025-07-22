Глобальна залежність від штучного інтелекту — хто і як користується ChatGPT

ChatGPT щодня обробляє понад 2,5 мільярда запитів, стрімко нарощує глобальну аудиторію та генерує мільярдні прибутки для OpenAI.

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Щодня користувачі з усього світу надсилають понад 2,5 мільярда запитів до чат-боту зі штучним інтелектом ChatGPT — понад 330 мільйонів із них надходять із США. Про це повідомила компанія OpenAI у коментарі для Axios.

Платформу щотижня використовує понад 500 мільйонів активних користувачів, більшість із яких — на безоплатному тарифі. Найактивнішими країнами, окрім США, є Індія, Бразилія, Франція та Німеччина.

OpenAI стрімко нарощує прибутки: за 2024 рік компанія заробила близько $2,7 млрд, а на 2025-й прогнозує понад $11 млрд — переважно завдяки корпоративним клієнтам.

Кількість унікальних користувачів на місяць теж демонструє значне зростання: від 180 мільйонів у грудні 2024 року до понад 600 мільйонів у лютому 2025-го. У липні — трохи більш як 540 мільйонів. Різкий стрибок інтересу спричинили запуск GPT-4.5, GPT-4o та нові функції, як-от робота з зображеннями, голосом і відео.

Хоча активність користувачів має сезонні коливання, загальна динаміка зростає — ChatGPT продовжує закріплюватися як один із найпопулярніших цифрових сервісів світу.

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