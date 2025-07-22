Держава купує житло для дитячих будинків сімейного типу – як подати заявку

Дитячі будинки сімейного типу в Україні можуть отримати житло за державною субвенцією.

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Міністерство соціальної політики України розподіляє субвенцію з державного бюджету для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ). Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Субвенція доступна як для новостворених ДБСТ, так і для тих, що вже виховують дітей. Прийомні сім’ї, які планують отримати статус ДБСТ і взяти на виховання більше дітей, але не мають достатньої житлової площі, також можуть подати заяву на отримання житла.

Куди звертатися?

ДБСТ, що вже функціонують, мають звернутися до служби у справах дітей у громаді, з якою укладено договір про створення.

Сім’ї, які тільки планують створити ДБСТ, повинні повідомити службу у справах дітей, що супроводжує їх у процесі створення.

Служба у справах дітей передає інформацію про потребу в житлі до обласної адміністрації, яка узагальнює дані та подає їх до Мінсоцполітики. Міністерство розподіляє кошти субвенції на обласні адміністрації, які, своєю чергою, спрямовують їх на громади для придбання житла.

Держава підтримує родини, які беруть на виховання п’ять і більше дітей, позбавлених батьківського піклування. Мінсоцполітики закликає такі сім’ї повідомляти про потребу в житлі, щоб скористатися державною підтримкою.

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