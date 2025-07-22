Держава купує житло для дитячих будинків сімейного типу – як подати заявку

Міністерство соціальної політики України розподіляє субвенцію з державного бюджету для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ). Про це повідомили в Мінсоцполітики.
Субвенція доступна як для новостворених ДБСТ, так і для тих, що вже виховують дітей. Прийомні сім’ї, які планують отримати статус ДБСТ і взяти на виховання більше дітей, але не мають достатньої житлової площі, також можуть подати заяву на отримання житла.
Куди звертатися?
Держава підтримує родини, які беруть на виховання п’ять і більше дітей, позбавлених батьківського піклування. Мінсоцполітики закликає такі сім’ї повідомляти про потребу в житлі, щоб скористатися державною підтримкою.
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