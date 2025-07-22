Государство покупает жилье для детских домов семейного типа – как подать заявку

Детские дома семейного типа в Украине могут получить жилье по государственной субвенции.

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Министерство социальной политики Украины распределяет субвенцию из государственного бюджета для обеспечения жильем детских домов семейного типа (ДДСТ). Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Субвенция доступна как для вновь созданных ДДСТ, так и для тех, что уже воспитывают детей. Приемные семьи, которые планируют получить статус ДДСТ и взять на воспитание больше детей, но не имеют достаточной жилой площади, также могут подать заявление на получение жилья.

Куда обращаться?

ДДСТ, которые уже функционируют, должны обратиться в службу по делам детей в громаде, с которой заключен договор о создании.

Семьи, которые только планируют создать ДДСТ, должны сообщить службу по делам детей, которая сопровождает их в процессе создания.

Служба по делам детей передает информацию о потребности в жилье в областную администрацию, которая обобщает данные и подает их в Минсоцполитики. Министерство распределяет средства субвенции на областные администрации, которые, в свою очередь, направляют их на общины для приобретения жилья.

Государство поддерживает семьи, которые берут на воспитание пять и более детей, лишенных родительской опеки. Минсоцполитики призывает такие семьи сообщать о потребности в жилье, чтобы воспользоваться государственной поддержкой.

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