Государство покупает жилье для детских домов семейного типа – как подать заявку

Министерство социальной политики Украины распределяет субвенцию из государственного бюджета для обеспечения жильем детских домов семейного типа (ДДСТ). Об этом сообщили в Минсоцполитики.
Субвенция доступна как для вновь созданных ДДСТ, так и для тех, что уже воспитывают детей. Приемные семьи, которые планируют получить статус ДДСТ и взять на воспитание больше детей, но не имеют достаточной жилой площади, также могут подать заявление на получение жилья.
Куда обращаться?
Государство поддерживает семьи, которые берут на воспитание пять и более детей, лишенных родительской опеки. Минсоцполитики призывает такие семьи сообщать о потребности в жилье, чтобы воспользоваться государственной поддержкой.
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