Почти 9500 осужденных, в том числе 100 женщин, присоединились к ВСУ – ДКВС

Государственная уголовно-исполнительная служба Украины рассказала о службе заключенных на фронте.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная уголовно-исполнительная служба Украины (ДКВС) сообщила, что около 9500 осужденных, среди которых 100 женщин, присоединились к рядам Вооруженных Сил Украины и выполняют задачи на фронте, в частности на передовой.

«Около 9 с половиной тысяч осужденных выполняют задачи на фронте, в частности на передовой. Но не все из них мужчины. 100 женщин, которые получили приговоры, служат в ВСУ», - отметили в ДКВС.

По данным ДКВС, женщин-осужденных преимущественно привлекают в подразделения связи, логистики и медицинского обеспечения. Среди тех, кто ушел на фронт отбывали наказание:

55% - за имущественные преступления,

11% - за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков,

9% - за причинение телесных повреждений,

6% - за ДТП с пострадавшими,

6% - за убийства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.