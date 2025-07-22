Требование 300 тысяч долларов — завершено следствие по делу в отношении сотрудника СБУ

Сотрудника СБУ и его сообщников подозревают в требовании денег за уничтожение материалов дела о незаконной переправке военнообязанных за границу.

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НАБУ и САП открыли материалы дела по подозрению начальника сектора Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и еще двух лиц в вымогательстве неправомерной выгоды. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

По данным следствия, сотрудник СБУ вместе с сообщниками вымогал 300 тысяч долларов у лица, в отношении которого осуществлял оперативное сопровождение по делу об организации незаконной переправки за границу военнообязанных.

За это он обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты. В случае отказа угрожал принять меры для привлечения этого лица к уголовной ответственности по более тяжелым статьям.

После получения части неправомерной выгоды в размере 72 тысяч долларов злоумышленникам сообщили о подозрении.

Действия сотрудника СБУ квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, его сообщников — по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ и Офис Генерального прокурора утром 21 июля пришли с обысками в отдельные детективы Национального антикорбюро в разных регионах Украины.

Впоследствии стало известно о не менее 70 обысках, проводимых работниками СБУ и Офиса Генпрокурора в отношении сотрудников НАБУ.

Также в СБУ ответили НАБУ и САП: заявления о возможном раскрытии СБУ информации о негласных следственных действиях, проводимых НАБУ и САП, являются манипуляцией.

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