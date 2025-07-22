Вимагання 300 тисяч доларів — завершено слідство у справі стосовно співробітника СБУ

Співробітника СБУ та його спільників підозрюють у вимаганні грошей за знищення матеріалів справи щодо незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон.

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НАБУ і САП відкрили матеріали справи за підозрою начальника сектору Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та ще двох осіб у вимаганні неправомірної вигоди. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

За даними слідства, посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тисяч доларів у особи, стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних.

За це обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. У разі відмови погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями.

Після одержання частини неправомірної вигоди у сумі 72 тисячі доларів зловмисникам повідомили про підозру.

Дії посадовця СБУ кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України, його спільників – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Раніше повідомлялося, що СБУ і Офіс Генерального прокурора вранці 21 липня прийшли з обшуками до окремих детективів Національного антикорбюро в різних регіонах України.

Згодом стало відомо про щонайменше 70 обшуків, що проводяться працівниками СБУ та Офісу Генпрокурора стосовно співробітників НАБУ.

Також у СБУ відповіли НАБУ і САП: заяви про можливе розкриття СБУ інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є маніпуляцією.

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