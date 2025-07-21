У СБУ відповіли НАБУ і САП: заяви про можливе розкриття СБУ інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є маніпуляцією

Співробітники СБУ не отримували доступ до інформації про негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП – у СБУ відреагували на звинувачення НАБУ і САП.

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У Службі безпеки України відреагували на поширену НАБУ і САП інформацію про начебто отримання СБУ інформації про спецоперації, які планують НАБУ і САП.

Нагадаємо, керівники НАБУ і САП Семен Кривонос та Олександр Клименко поїхали за кордон. За даними органів – у службове відрядження, зокрема, Кривонос перебуває у Великій Британії.

21 липня у НАБУ заявили про 70 обшуків, а також про те, що «паралельно розпочата позапланова перевірка стану охорони державної таємниці, ініційована СБУ». «Вона стосується працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій. За результатами цієї перевірки СБУ може отримати інформацію про триваючі та заплановані НАБУ і САП оперативні заходи та слідчі дії. Розголошення цієї інформації може зірвати слідчі дії та триваючі розслідування», заявили у НАБУ.

Зі свого боку, у САП повідомили, що СБУ прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. «У рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні. Указані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП», зауважили у САП.

Позиція СБУ

У СБУ з приводу всіх цих заяв пояснили наступне.

«21 липня Служба безпеки України розпочала комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Виключно в межах та спосіб, передбаченими законодавством, зокрема статею 37 Закону «Про державну таємницю».

Офіційно повідомляємо: співробітники Служби безпеки України не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому.

Заяви про можливе розкриття представниками СБУ інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є безпідставними і маніпулятивними.

Окремо звертаємо увагу на те, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не є порушенням Закону – у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій в рамках розслідувань щодо співпраці з країною – агресором».

Раніше стало відомо, що Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали Руслана Магамедрасулова — керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ. Наразі йому готується повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору. Як повідомляється, Магамедрасулов відповідав за координацію роботи НАБУ у прифронтових регіонах із базуванням у місті Дніпро. Водночас він мав зв’язки з представниками РФ, зокрема з економічним сектором, та налагоджував із ними комерційні домовленості щодо реалізації технічної коноплі.

Також СБУ та Офіс Генерального прокурора викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. Як зазначили у СБУ, цей парламентар був топовим агентом ФСБ РФ (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Автор: Наталя Мамченко

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