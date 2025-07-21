В СБУ ответили НАБУ и САП: заявления о возможном раскрытии СБУ информации о негласных следственных действиях, проводимых НАБУ и САП, являются манипуляцией

Сотрудники СБУ не получали доступ к информации о негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, проводимых НАБУ и САП – в СБУ отреагировали на обвинения НАБУ и САП.

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В Службе безопасности Украины отреагировали на распространенную НАБУ и САП информацию о якобы получении СБУ информации о спецоперациях, которые планируют НАБУ и САП.

Напомним, руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко уехали за границу. По данным органов – в служебную командировку, в частности, Кривонос находится в Великобритании.

21 июля в НАБУ заявили о 70 обысках, а также о том, что «параллельно начата внеплановая проверка состояния охраны государственной тайны, инициированная СБУ».

«Она касается сотрудников НАБУ, имеющих доступ к государственной тайне и к проведению негласных следственных (розыскных) действий. По результатам этой проверки СБУ может получить информацию о продолжающихся и запланированных НАБУ и САП оперативных мероприятиях и следственных действиях. Разглашение этой информации может сорвать следственные действия и продолжающиеся расследования», — заявили в НАБУ.

Со своей стороны, в САП сообщили, что СБУ пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой по соблюдению законодательства о государственной тайне. «В рамках проверки сотрудники СБУ получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, проводимых НАБУ и САП. Проверка организована в период, когда руководство НАБУ и САП находится в официальной заграничной командировке. Указанные мероприятия могут привести к раскрытию информации о негласных следственных действиях в рамках многочисленных уголовных производств, которые в настоящее время расследуются НАБУ и САП», — отметили в САП.

Позиция СБУ

В СБУ по поводу всех этих заявлений пояснили следующее:

«21 июля Служба безопасности Украины начала комплексную проверку по соблюдению законодательства о государственной тайне в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Исключительно в пределах и способом, предусмотренными законодательством, в частности, статьей 37 Закона «О государственной тайне».

Официально сообщаем: сотрудники Службы безопасности Украины не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП. Проверка СБУ не предусматривает ознакомления с содержанием таких документов в целом.

Заявления о возможном раскрытии представителями СБУ информации о негласных следственных действиях, которые проводят НАБУ и САП, являются безосновательными и манипулятивными.

Отдельно обращаем внимание на то, что проведение неотложных следственных действий без определения суда не является нарушением Закона – в случаях, когда получение таких определений может повлечь утечку информации и, в частности, помешать проведению спецопераций в рамках расследований о сотрудничестве со страной-агрессором».

Ранее стало известно, что Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали Руслана Магамедрасулова — руководителя одного из территориальных управлений детективов НАБУ. В настоящее время ему готовится сообщение о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Как сообщается, Магамедрасулов отвечал за координацию работы НАБУ в прифронтовых регионах с базированием в городе Днепр. В то же время он имел связи с представителями РФ, в частности с экономическим сектором, и налаживал с ними коммерческие договоренности по реализации технической конопли.

Также СБУ и Офис Генерального прокурора разоблачили действующего народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Как отметили в СБУ, этот парламентарий был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Автор: Наталя Мамченко

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