НБУ: в наличном обращении почти 860 млрд гривен — каких банкнот и монет больше всего

Национальный банк Украины сообщил, что по состоянию на 1 июля 2025 года сумма наличных денег в обращении составила 859,9 млрд гривен. Это на 37,5 млрд гривен или 4,6% больше, чем в начале года (822,4 млрд грн по состоянию на 1 января).
Как отмечают в НБУ, если I квартал 2025 года сопровождался изъятием наличности из обращения, то во II квартале спрос на наличные традиционно оживился из-за сезонных факторов.
Основные факты по состоянию на 1 июля 2025 года:
Наибольший прирост — у банкнот 1 000 грн и монет 10 грн
В первом полугодии 2025 года наибольшее увеличение доли в обращении показали:
• банкноты номиналом 1 000 грн — +2,2%,
• монеты номиналом 10 грн — +0,2%.
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