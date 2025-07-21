НБУ: в наличном обращении почти 860 млрд гривен — каких банкнот и монет больше всего

По состоянию на 1 июля 2025 года сумма наличных денег в обращении составила 859,9 млрд гривен.

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Национальный банк Украины сообщил, что по состоянию на 1 июля 2025 года сумма наличных денег в обращении составила 859,9 млрд гривен. Это на 37,5 млрд гривен или 4,6% больше, чем в начале года (822,4 млрд грн по состоянию на 1 января).

Как отмечают в НБУ, если I квартал 2025 года сопровождался изъятием наличности из обращения, то во II квартале спрос на наличные традиционно оживился из-за сезонных факторов.

Основные факты по состоянию на 1 июля 2025 года:

В обращении находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 851,2 млрд грн и 15 млрд разменных и платежных монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 8,5 млрд грн.

На одного жителя Украины приходилось в среднем 63 банкноты и 189 монет (на 1 января — 63 и 186 соответственно).

Самая распространённая банкнота — 500 гривен (27,3% от всех банкнот), наименьшее количество — 50 гривен (4,4%).

Среди оборотных монет больше всего в обращении — номиналом 1 гривна (4,4%), меньше всего — 10 гривен (2%).

Среди разменных монет доминируют 10 копеек (27,5%) и 50 копеек (9,1%). При этом на 50-копеечные монеты сохраняется стабильный спрос, особенно в сфере торговли.

Наибольший прирост — у банкнот 1 000 грн и монет 10 грн

В первом полугодии 2025 года наибольшее увеличение доли в обращении показали:

• банкноты номиналом 1 000 грн — +2,2%,

• монеты номиналом 10 грн — +0,2%.

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