НБУ: у готівковому обігу майже 860 млрд гривень — яких банкнот та монет найбільше

Станом на 1 липня 2025 року сума готівки в обігу становила 859,9 млрд гривень.

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Національний банк України повідомив, що станом на 1 липня 2025 року сума готівки в обігу становила 859,9 млрд гривень. Це на 37,5 млрд гривень або 4,6% більше, ніж на початку року (822,4 млрд грн станом на 1 січня).

Як зазначають в НБУ, якщо I квартал 2025 року супроводжувався вилученням готівки з обігу, то у II кварталі попит на готівку традиційно пожвавився через сезонні фактори.

Основні факти станом на 1 липня 2025 року:

В обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 851,2 млрд грн та 15 млрд розмінних і платіжних монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,5 млрд грн .

на загальну суму та (без пам’ятних та інвестиційних) на суму . На одного жителя України припадало в середньому 63 банкноти та 189 монет (на 1 січня — 63 і 186 відповідно).

(на 1 січня — 63 і 186 відповідно). Найпоширеніша банкнота — 500 гривень (27,3% від усіх банкнот), найменше — 50 гривень (4,4%).

(27,3% від усіх банкнот), найменше — (4,4%). Серед обігових монет найбільше в обігу 1 гривня (4,4%), найменше — 10 гривень (2%).

(4,4%), найменше — (2%). Серед розмінних монет домінують 10 копійок (27,5%) і 50 копійок (9,1%). Причому на 50-копійкові монети зберігається стабільний попит, особливо у сфері торгівлі.

Найвищий приріст — у банкнотах 1 000 грн та монетах 10 грн

У першому півріччі 2025 року найбільше зросла частка в обігу:

банкнот 1 000 грн — +2,2%,

— +2,2%, монет 10 грн — +0,2%.

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