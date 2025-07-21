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НБУ: у готівковому обігу майже 860 млрд гривень — яких банкнот та монет найбільше

23:13, 21 липня 2025
Станом на 1 липня 2025 року сума готівки в обігу становила 859,9 млрд гривень.
НБУ: у готівковому обігу майже 860 млрд гривень — яких банкнот та монет найбільше
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Національний банк України повідомив, що станом на 1 липня 2025 року сума готівки в обігу становила 859,9 млрд гривень. Це на 37,5 млрд гривень або 4,6% більше, ніж на початку року (822,4 млрд грн станом на 1 січня).

Як зазначають в НБУ, якщо I квартал 2025 року супроводжувався вилученням готівки з обігу, то у II кварталі попит на готівку традиційно пожвавився через сезонні фактори.

Основні факти станом на 1 липня 2025 року:

  • В обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 851,2 млрд грн та 15 млрд розмінних і платіжних монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,5 млрд грн.
  • На одного жителя України припадало в середньому 63 банкноти та 189 монет (на 1 січня — 63 і 186 відповідно).
  • Найпоширеніша банкнота — 500 гривень (27,3% від усіх банкнот), найменше — 50 гривень (4,4%).
  • Серед обігових монет найбільше в обігу 1 гривня (4,4%), найменше — 10 гривень (2%).
  • Серед розмінних монет домінують 10 копійок (27,5%) і 50 копійок (9,1%). Причому на 50-копійкові монети зберігається стабільний попит, особливо у сфері торгівлі.

Найвищий приріст — у банкнотах 1 000 грн та монетах 10 грн

У першому півріччі 2025 року найбільше зросла частка в обігу:

  • банкнот 1 000 грн — +2,2%,
  • монет 10 грн — +0,2%.

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