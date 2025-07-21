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В Україні можуть з’явитися мобільні ТЦК – Веніславський розповів, навіщо

14:25, 21 липня 2025
За словами Веніславського, останнім часом Росія цілеспрямовано атакує ТЦК, а їхня мобільність дозволити уникнути російських ударів.
В Україні можуть з’явитися мобільні ТЦК – Веніславський розповів, навіщо
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В Україні можуть з’явитися мобільні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП), які допоможуть уникнути російських ударів по стаціонарних центрах. Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, чинне законодавство не зобов’язує ТЦК розташовуватися у фіксованих місцях, що відкриває можливість для створення мобільних центрів. Веніславський зазначив, що Росія останнім часом цілеспрямовано атакує ТЦК СП, використовуючи це як елемент гібридної війни, щоб залякати громадян і створити враження небезпеки в таких центрах.

Він підкреслив, що запровадження мобільних ТЦК може бути врегульовано підзаконними актами, які ухвалюються Кабінетом Міністрів або Командуванням Збройних Сил України.

«Я думаю, що мобільні ТЦК на рівні підзаконних нормативно-правових актів, які можуть бути ухвалені або Кабінетом Міністрів України, або навіть Командуванням Збройних Сил, вони мають право на існування. Тим більше, якщо ми прийняли закон у 2023 році про посилення мобілізації, фактично ми виконали всі вимоги, і діжиталізація – перенесення всіх цих питань у цифровий режим, – суттєво полегшує в тому числі діяльність мобільних ТЦК, а сучасні технології дозволяють забезпечити і комп'ютерним зв'язком, і доступом до баз», – зазначив нардеп.

Веніславський додав, що не бачить жодних перешкод для реалізації цієї ідеї, але рішення залежить виключно від Командування ЗСУ, а не від Верховної Ради.

«Я в цьому проблем не бачу, але це рішення Командування Верховної Ради, до цього ніякого відношення немає, тому що від неї це питання не залежить», – сказав Веніславський.

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ТЦК Федір Веніславський

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