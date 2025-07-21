В Украине могут появиться мобильные ТЦК – Вениславский рассказал, зачем

По словам Вениславского, в последнее время Россия целенаправленно атакует ТЦК, а их мобильность позволить избежать российских ударов.

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В Украине могут появиться мобильные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП), которые помогут избежать российских ударов по стационарным центрам. Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, действующее законодательство не обязывает ТЦК располагаться в фиксированных местах, что открывает возможность для создания мобильных центров. Вениславский отметил, что Россия в последнее время целенаправленно атакует ТЦК СП, используя это как элемент гибридной войны, чтобы запугать граждан и создать впечатление опасности в таких центрах.

Он подчеркнул, что введение мобильных ТЦК может быть урегулировано подзаконными актами, которые принимаются Кабинетом Министров или Командованием Вооруженных Сил Украины.

«Я думаю, что мобильные ТЦК на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, которые могут быть приняты или Кабинетом Министров Украины, или даже Командованием Вооруженных Сил, они имеют право на существование. Тем более, если мы приняли закон в 2023 году об усилении мобилизации, фактически мы выполнили все требования, и дижитализация - перенос всех этих вопросов в цифровой режим, - существенно облегчает в том числе деятельность мобильных ТЦК, а современные технологии позволяют обеспечить и компьютерной связью, и доступом к базам», - отметил нардеп.

Вениславский добавил, что не видит никаких препятствий для реализации этой идеи, но решение зависит исключительно от Командования ВСУ, а не от Верховной Рады.

«Я в этом проблем не вижу, но это решение Командования Верховной Рады, к этому никакого отношения нет, потому что от нее этот вопрос не зависит», - сказал Вениславский.

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