В Киеве ограбили магазин мобильной техники, который пострадал от обстрела

Злоумышленники забрали телефоны, планшеты и аксессуары.

Фото: Associated Press

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В Киеве 21 июля мародеры ограбили магазин мобильной техники, который пострадал в результате обстрела — это произошло возле станции метро Лукьяновская, пишет ТСН.

«Там был магазин, где торгуют мобильными телефонами и компьютерной техникой. И вы знаете, ребята жалуются, что кроме того, что их магазинчики пострадали от прилетов, они говорят, что пострадали и от мародеров. Они еще ничего не успели посчитать, но увидели в своих магазинчиках последствия проникновения людей и некоторые вещи исчезли», — сообщила журналистка, находившаяся на месте происшествия.

Сотрудники магазина заявили, что злоумышленники забрали телефоны, планшеты и аксессуары.

Ранее сообщалось, что российский БПЛА попал у входа в станцию метро «Лукьяновская».

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