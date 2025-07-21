Троим сотрудникам НАБУ объявили подозрения из-за ДТП с пострадавшими — один пешеход лишился ноги

Офис Генпрокурора сообщил о подозрениях трем детективам НАБУ, которые стали участниками отдельных аварий с потерпевшими.

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По материалам ГБР Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении троим сотрудникам Национального антикоррупционного бюро, которые стали участниками трех отдельных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Одно из ДТП произошло в Киеве: правоохранитель, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество и столкнулся с другим автомобилем. Его машина от удара вылетела за пределы проезжей части и сбила пешехода. Пострадавший получил тяжелые травмы, в результате чего врачам пришлось ампутировать ему левую ногу.

Еще одно ДТП произошло на 61-м километре автодороги Киев–Одесса. Сотрудник НАБУ во время обгона не выбрал безопасную скорость, съехал с дороги, после чего автомобиль перевернулся и врезался в здание АЗС. Пассажирка автомобиля получила серьезные травмы: множественные переломы, ушиб головного мозга, разрыв селезенки.

В третьем случае — в Киеве на регулируемом перекрестке — служебный автомобиль под управлением сотрудника НАБУ сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести.

Заместитель Генерального прокурора сообщил всем трем фигурантам о подозрении по статьям 286 ч. 1 и ч. 2 УК Украины — нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесные повреждения разной степени тяжести.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Как минимум в отношении двух подозреваемых прокуратура намерена ходатайствовать об аресте.

В НАБУ заявили, что СБУ и Офис Генпрокурора сейчас проводят 70 обысков в отношении работников НАБУ, в то время как директор НАБУ Семен Кривонос находился в Великобритании.

Ранее стало известно, что Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали Руслана Магамедрасулова — руководителя одного из территориальных управлений детективов НАБУ. В настоящее время ему готовится сообщение о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Как сообщается, Магамедрасулов отвечал за координацию работы НАБУ в прифронтовых регионах с базированием в городе Днепр. При этом он имел связи с представителями РФ, в частности в экономическом секторе, и налаживал с ними коммерческие договоренности по реализации технической конопли.

Также Служба безопасности Украины 21 июля пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой на предмет соблюдения законодательства о государственной тайне.

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