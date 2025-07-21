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Трьом співробітникам НАБУ оголосили підозри через ДТП з потерпілими — один пішохід втратив ногу

14:15, 21 липня 2025
Офіс Генпрокурора повідомив про підозри трьом детективам НАБУ, які стали учасниками окремих аварій із потерпілими.
Трьом співробітникам НАБУ оголосили підозри через ДТП з потерпілими — один пішохід втратив ногу
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За матеріалами ДБР Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру трьом співробітникам Національного антикорупційного бюро, які стали учасниками трьох окремих дорожньо-транспортних пригод із постраждалими. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Одна з аварій сталася у Києві: правоохоронець, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги та зіткнувся з іншим авто. Його машина від удару вилетіла за межі проїжджої частини та збила пішохода. Потерпілий отримав тяжкі травми, внаслідок чого лікарям довелося ампутувати йому ліву ногу.

Ще одна аварія трапилась на 61-му кілометрі автодороги Київ–Одеса. Співробітник НАБУ під час обгону не обрав безпечну швидкість, злетів із дороги, після чого автомобіль перекинувся та влетів у будівлю АЗС. Пасажирка машини отримала серйозні травми: численні переломи, забій головного мозку, розрив селезінки.

У третій ДТП — у Києві на регульованому перехресті — службовий автомобіль під керуванням працівника НАБУ наїхав на жінку, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора. Постраждала отримала травми середньої тяжкості.

Заступник Генпрокурора повідомив усім трьом фігурантам про підозру за статтями 286 ч. 1 та ч. 2 КК України — порушення правил дорожнього руху, що призвели до тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Наразі вирішується питання про запобіжні заходи. Щонайменше двом із підозрюваних прокуратура планує клопотати про тримання під вартою.

У НАБУ заявили, що СБУ та Офіс Генпрокурора наразі проводять 70 обшуків стосовно працівників НАБУ, в той час, як директор НАБУ Семен Кривонос знаходився у Великій Британії.

Раніше стало відомо, що Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали Руслана Магамедрасулова — керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ. Наразі йому готується повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору. Як повідомляється, Магамедрасулов відповідав за координацію роботи НАБУ у прифронтових регіонах із базуванням у місті Дніпро. Водночас він мав зв’язки з представниками РФ, зокрема з економічним сектором, та налагоджував із ними комерційні домовленості щодо реалізації технічної коноплі.

Також Служба безпеки України 21 липня прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

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НАБУ ОГП ДТП ДБР підозрюваний

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