На Львівщині викрили адвокатку та її спільника, які вимагали $6700 за вплив на суд і посадовців

Спільником адвокатки виявився начальник відділу однієї з міськрад Львівщини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру адвокатці та її спільнику – начальнику відділу однієї з міськрад Львівщини, які за попередньою змовою вимагали та одержали від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 6700 доларів.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, адвокатка надавала чоловіку правову допомогу у справі щодо визначення місця проживання його малолітньої доньки.

«Усвідомлюючи складність ситуації, вона висунула протиправну вимогу сплатити гроші за вплив на посадовців місцевого самоврядування, аби ті видали акт обстеження житлових умов дитини. Також вимагала оплату за вплив на суддю міськрайонного суду Львівщини, щоб отримати потрібне рішення для клієнта», - заявили у відомстві.

Також там зазначили, що до реалізації злочинного плану адвокатка залучила свого спільника — посадовця місцевої міської ради. Разом вони вимагали 6700 доларів США та отримували гроші частинами.

«Окрім цього, адвокат організувала фіктивну реєстрацію місця проживання колишньої дружини клієнта, щоб справа розглядалась у потрібному суді. За це отримала ще 200 доларів США», - додали у прокуратурі.

Наразі адвокатці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із правом внесення застави. Її спільнику призначено цілодобовий домашній арешт. Суд врахував, що чоловік доглядає батька з інвалідністю І групи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.