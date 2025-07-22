Практика судів
  1. В Україні
  2. / Фото

На Львівщині викрили адвокатку та її спільника, які вимагали $6700 за вплив на суд і посадовців

08:12, 22 липня 2025
Спільником адвокатки виявився начальник відділу однієї з міськрад Львівщини.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру адвокатці та її спільнику – начальнику відділу однієї з міськрад Львівщини, які за попередньою змовою вимагали та одержали від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 6700 доларів.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, адвокатка надавала чоловіку правову допомогу у справі щодо визначення місця проживання його малолітньої доньки.

«Усвідомлюючи складність ситуації, вона висунула протиправну вимогу сплатити гроші за вплив на посадовців місцевого самоврядування, аби ті видали акт обстеження житлових умов дитини. Також вимагала оплату за вплив на суддю міськрайонного суду Львівщини, щоб отримати потрібне рішення для клієнта», - заявили у відомстві.

Також там зазначили, що до реалізації злочинного плану адвокатка залучила свого спільника — посадовця місцевої міської ради. Разом вони вимагали 6700 доларів США та отримували гроші частинами.

«Окрім цього, адвокат організувала фіктивну реєстрацію місця проживання колишньої дружини клієнта, щоб справа розглядалась у потрібному суді. За це отримала ще 200 доларів США», - додали у прокуратурі.

Наразі адвокатці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із правом внесення застави. Її спільнику призначено цілодобовий домашній арешт. Суд врахував, що чоловік доглядає батька з інвалідністю І групи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар адвокат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

Галина Третьякова зареєструвала законопроект про встановлення ознак наявності трудових відносин

Однією з ознак буде вважатися систематична виплата особі, яка виконує роботу чи надає послуги, винагороди, що складає не менше 80% її загального сукупного доходу за 24-місячний період, якщо такі виплати отримано від однієї особи, в інтересах якої виконуються роботи чи надаються послуги.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про фінансові санкції для суб’єктів, які використовують ворожі програмні продукти

Народні депутати пропонують заборонити використання в Україні ворожих програмних продуктів та засобів інформатизації, які підпадатимуть під певні критерії.

НАДС оголосило про «битву за молодь» — молодих фахівців хочуть залучати до праці у держсекторі

Молодим спеціалістам обіцяють можливості для професійного розвитку, повагу та сучасні умови роботи.

Помічники суддів повинні отримати статус державних службовців – Станіслав Кравченко

Права помічників суддів мають бути захищені, оскільки деякі судді часто звільняють своїх помічників.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва