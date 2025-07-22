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Во Львовской области разоблачили адвоката и ее сообщника, которые требовали $6700 за влияние на суд и чиновников

08:12, 22 июля 2025
Сообщником адвоката оказался начальник отдела одного из горсоветов Львовской области.
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Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении адвокату и ее сообщнику — начальнику отдела одного из горсоветов области, которые по предварительному сговору требовали и получили от гражданина неправомерную выгоду в размере 6700 долларов США.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, адвокат оказывала мужчине правовую помощь в деле о определении места проживания его малолетней дочери.

«Осознавая сложность ситуации, она выдвинула противоправное требование уплатить деньги за влияние на должностных лиц местного самоуправления, чтобы те выдали акт обследования жилищных условий ребенка. Также потребовала оплату за влияние на судью городского районного суда Львовской области, чтобы получить нужное решение для клиента», — заявили в ведомстве.

Также там отметили, что для реализации преступного плана адвокат привлекла своего сообщника — должностное лицо местного горсовета. Вместе они требовали 6700 долларов США и получали деньги частями.

«Кроме того, адвокат организовала фиктивную регистрацию места жительства бывшей жены клиента, чтобы дело рассматривалось в нужном суде. За это она получила еще 200 долларов США», — добавили в прокуратуре.

В настоящее время адвокату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Ее сообщнику назначен круглосуточный домашний арест. Суд учел, что мужчина ухаживает за отцом с инвалидностью I группы.

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