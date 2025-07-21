У Києві пограбували магазин мобільної техніки, який постраждав через обстріл

Зловмисники забрали телефони, планшети та аксесуари.

Фото: Associated Press

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві 21 липня мародери пограбували магазин мобільної техніки, який постраждав через обстріл — це сталося поблизу метро Лукʼянівська, пише ТСН.

«Там був магазин, де торгують мобільними телефонами та комп’ютерною технікою. І ви знаєте, хлопці жаліються, що крім того, що їхні магазинчики постраждали через прильоти, вони кажуть, що постраждали і від мародерів. Вони ще нічого не встигли порахувати, але побачили у своїх магазинчиках наслідки проникнення людей та якісь речі зникли», - повідомила журналістка, яка перебувала на місці події.

Працівники магазину заявили, що зловмисники забрали телефони, планшети та аксесуари.

Раніше ми писали, що російський БПЛА влучив біля входу в станцію метро «Лук’янівська».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.