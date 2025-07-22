Дональд Трамп пригрозив новими ударами по ядерних об'єктах Ірану

США готові повторно зруйнувати об'єкти ядерної програми Ірану, якщо буде потрібно.

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Президент США Дональд Трамп пригрозив, що Сполучені Штати можуть завдати нових ударів по ядерних об’єктах Ірану. Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social.

Глава Білого дому згадав слова міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі з інтерв'ю телеканалу Fox News про дуже серйозні пошкодження та руйнування ядерних об'єктів країни.

«Звичайно, що так, як я і казав (об'єкти знищено. - ред.), і ми зробимо це знову, якщо буде потрібно!», - підкреслив Трамп.

Крім того, президент розкритикував телекомпанію CNN, яка спочатку сумнівалася в його інформації щодо результатів операції. Також дісталося від очільника Білого дому і каналу MSDNC.

«Фальшиві новини CNN мають негайно звільнити свого брехливого «репортера» і вибачитися переді мною та перед чудовими пілотами, які «ЗНИЩИЛИ» ядерні об’єкти Ірану. CNN - канал, який дуже програє за рейтингами, як і MSDNC!», - написав Трамп.

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