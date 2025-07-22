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Дональд Трамп пригрозил новыми ударами по ядерным объектам Ирана

10:44, 22 июля 2025
США готовы повторно разрушить объекты ядерной программы Ирана, если потребуется.
Дональд Трамп пригрозил новыми ударами по ядерным объектам Ирана
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Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Соединенные Штаты могут нанести новые удары по ядерным объектам Ирана. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

Глава Белого дома напомнил слова министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в интервью телеканалу Fox News о серьезных повреждениях и разрушениях ядерных объектов страны.

«Разумеется, да, как я и говорил (объекты уничтожены. — ред.), и мы сделаем это снова, если потребуется!», — подчеркнул Трамп.

Кроме того, президент раскритиковал телекомпанию CNN, которая изначально сомневалась в его информации о результатах операции. Также досталось от главы Белого дома и каналу MSDNC.

«Фейковые новости CNN должны немедленно уволить своего лживого «репортера» и извиниться передо мной и перед замечательными пилотами, которые «УНИЧТОЖИЛИ» ядерные объекты Ирана. CNN — канал с очень низкими рейтингами, как и MSDNC!», — написал Трамп.

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США Дональд Трамп Иран

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