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200 тыс грн за уменьшение суммы штрафов — на взятке погорел налоговик

10:29, 22 июля 2025
За «вознаграждение» сумма штрафов должна была снизиться почти в четыре раза — с 1,1 млн до 300 тыс. грн.
200 тыс грн за уменьшение суммы штрафов — на взятке погорел налоговик
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Правоохранители задержали при получении взятки одного из главных государственных инспекторов ГУ ГНС в Хмельницкой области. Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

«За 200 тысяч гривен налоговик пообещал предпринимателю уменьшить сумму штрафов при проверке. За такое «вознаграждение» сумма должна была снизиться почти в четыре раза — с 1,1 млн до 300 тыс. грн», — заявила она.

Инспектора задержали на горячем. Ему сообщено о подозрении.

«Мой принцип — понятия вроде «порешать» и «договориться» мы должны отправить далеко в прошлое. Доверие каждого налогоплательщика к ГНС строится на конструктивном, прозрачном, законном диалоге и, в том числе, на адекватной реакции на факты коррупции внутри налоговой», — добавила она.

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взятка налоговая

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