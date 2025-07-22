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200 тис грн за зменшення суми штрафів — на хабарі погорів податківець

10:29, 22 липня 2025
За «винагороду» сума штрафів мала зменшитися майже вчетверо – з 1,1 млн до 300 тис. грн.
200 тис грн за зменшення суми штрафів — на хабарі погорів податківець
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Правоохоронці затримали під час отримання хабара одного із головних державних інспекторів ГУ ДПС у Хмельницькій області. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

«За 200 тисяч гривень податківець пообіцяв підприємцю зменшити суму штрафів під час перевірки. За таку «винагороду» сума штрафів мала зменшитися майже вчетверо – з 1,1 млн до 300 тис. грн», - заявила вона.

Інспектора затримали «на гарячому». Йому повідомлено про підозру.

«Мій принцип – маємо таке поняття як «порєшать» та «домовитися» відправити далеко в історію. Довіра кожного платника податків до ДПС будується на конструктивному, прозорому законному діалозі та, в тому числі, на адекватній реакції на факти корупції всередині податкової», - заявила вона.

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хабар податкова

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