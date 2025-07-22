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Їхав за кордон з двома дружинами — прикордонники виявили хитрого ухилятнта

14:09, 22 липня 2025
Чоловік їхав до Польщі з двома дружинами, одна з яких була сусідкою.
Їхав за кордон з двома дружинами — прикордонники виявили хитрого ухилятнта
Фото: dpsu.gov.ua
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На українсько-польському кордоні в пунктах пропуску «Смільниця» та «Нижанковичі» прикордонники зафіксували нестандартні ситуації під час перевірки документів подорожніх. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У «Смільниці» увагу прикордонників привернув 54-річний уродженець Донеччини, який намагався виїхати з країни в компанії одразу двох дружин - колишньої та теперішньої. Шлюб із нинішньою, 66-річною жінкою з інвалідністю ІІ групи, чоловік уклав невдовзі після офіційного розлучення. Виявилося, що його нова обраниця - сусідка, яка раніше вже була заміжня за 30-річним племінником попередньої дружини того ж чоловіка.

Ще одну ситуацію зафіксовано в «Нижанковичах». 37-річний уродженець Сумщини уклав шлюб із 47-річною жінкою з інвалідністю ІІІ групи. За словами чоловіка, знайомство відбулося завдяки його брату, який і «підсобив» у пошуках нареченої.

Зібрані матеріали передані відповідним органам для подальшої перевірки на предмет можливих порушень законодавства.

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прикордонники Державна прикордонна служба

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