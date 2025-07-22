Шмигаль озвучив оборонну стратегію – Україна планує залучити $120 млрд доларів на війну

Міністр оборони України Денис Шмигаль виступив на Нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, окресливши стратегічні цілі оборони, визначені Президентом Володимиром Зеленським.
Основні пріоритети включають:
Шмигаль наголосив, що Україна готова ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями. Він запропонував створювати спільні підприємства, передавати ліцензії та відкривати виробництва в країнах-партнерах. Під час війни така продукція підтримуватиме Сили оборони України, а в майбутньому — зміцнить обороноздатність союзників.
Для оборонних потреб у 2026 році Україні необхідно щонайменше 120 мільярдів доларів. За словами міністра, половина цієї суми може бути залучена за підтримки союзників із ЄС і НАТО, з якими вже ведуться активні переговори.
«Наступного року потребуватимемо щонайменше 120 млрд доларів на оборону. Працюємо з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Уже ведемо предметні перемовини з членами ЄС та НАТО», – зазначив Шмигаль.
На панельній дискусії разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим Шмигаль відповів на запитання послів. Він висловив вдячність дипломатичному корпусу за щоденну роботу та закликав нарощувати зусилля для забезпечення українських воїнів і наближення перемоги.
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