Шмыгаль озвучил оборонную стратегию – Украина планирует привлечь $120 млрд долларов на войну

Министр обороны Шмыгаль очертил приоритеты сотрудничества с союзниками на Совещании послов.

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Министр обороны Украины Денис Шмыгаль выступил на Совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, очертив стратегические цели обороны, определенные Президентом Владимиром Зеленским.

Основные приоритеты включают:

Увеличение производства украинского оружия: не менее 50% вооружения для Вооруженных Сил Украины должно закупаться у отечественных производителей.

Привлечение иностранных компаний: активизация сотрудничества с международными предприятиями, готовых работать в Украине.

Усиление поставок оружия и нелетальной помощи: особое внимание уделено новым системам ПВО, способным сбивать баллистические цели, включая поддержку от нейтральных стран.

Финансирование оборонной промышленности: дополнительные средства для развития производства FPV-дронов, дальнобойных дронов и перехватчиков.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина готова делиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями. Он предложил создавать совместные предприятия, передавать лицензии и открывать производства в странах-партнерах. Во время войны такая продукция будет поддерживать Силы обороны Украины, а в будущем - укрепит обороноспособность союзников.

Для оборонных нужд в 2026 году Украине необходимо не менее 120 миллиардов долларов. По словам министра, половина этой суммы может быть привлечена при поддержке союзников из ЕС и НАТО, с которыми уже ведутся активные переговоры.

«В следующем году потребуется не менее 120 млрд долларов на оборону. Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников. Уже ведем предметные переговоры с членами ЕС и НАТО», - отметил Шмыгаль.

На панельной дискуссии вместе с министром внутренних дел Игорем Клименко и начальником Генштаба Андреем Гнатовым Шмыгаль ответил на вопросы послов. Он выразил благодарность дипломатическому корпусу за ежедневную работу и призвал наращивать усилия для обеспечения украинских воинов и приближения победы.

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