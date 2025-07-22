Ехал за границу с двумя женами — пограничники выявили хитрого уклониста

Мужчина ехал в Польшу с двумя женами, одна из которых была соседкой.

Фото: dpsu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На украинско-польской границе в пунктах пропуска «Смильница» и «Нижанковичи» пограничники зафиксировали нестандартные ситуации при проверке документов путешественников. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В «Смильнице» внимание пограничников привлек 54-летний уроженец Донетчины, который пытался выехать из страны в компании сразу двух жен — бывшей и нынешней. Брак с нынешней, 66-летней женщиной с инвалидностью II группы, мужчина заключил вскоре после официального развода. Оказалось, что его новая избранница — соседка, которая ранее уже была замужем за 30-летним племянником предыдущей жены того же мужчины.

Еще одну ситуацию зафиксировали в «Нижанковичах». 37-летний уроженец Сумщины вступил в брак с 47-летней женщиной с инвалидностью III группы. По словам мужчины, знакомство произошло благодаря его брату, который и «помог» с поиском невесты.

Собранные материалы переданы соответствующим органам для дальнейшей проверки на предмет возможных нарушений законодательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.