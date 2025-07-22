Майже 9500 засуджених, зокрема 100 жінок, приєдналися до ЗСУ – ДКВС

Державна кримінально-виконавча служба України розповіла про службу ув’язнених на фронті.

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Державна кримінально-виконавча служба України (ДКВС) повідомила, що близько 9500 засуджених осіб, серед яких 100 жінок, долучилися до лав Збройних Сил України та виконують завдання на фронті, зокрема на передовій.

«Близько 9 з половиною тисяч засуджених виконують завдання на фронті, зокрема на передовій. Але не всі з них чоловіки. 100 жінок, які отримали вироки, служать у ЗСУ», – зазначили в ДКВС.

За даними ДКВС, жінок-засуджених переважно залучають до підрозділів зв’язку, логістики та медичного забезпечення. Серед тих, хто пішов на фронт відбували покарання:

55% — за майнові злочини,

11% — за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків,

9% — за заподіяння тілесних ушкоджень,

6% — за ДТП із потерпілими,

6% — за вбивства.

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