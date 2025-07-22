Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

Глобальная зависимость от искусственного интеллекта – кто и как пользуется ChatGPT

21:53, 22 июля 2025
ChatGPT ежедневно обрабатывает более 2,5 миллиардов запросов, стремительно наращивает глобальную аудиторию и генерирует миллиардные прибыли для OpenAI.
Глобальная зависимость от искусственного интеллекта – кто и как пользуется ChatGPT
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ежедневно пользователи со всего мира отправляют более 2,5 миллиарда запросов чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT — свыше 330 миллионов из них поступают из США. Об этом компания OpenAI сообщила в комментарии для Axios.

Платформой еженедельно пользуются более 500 миллионов активных пользователей, большинство из которых — на бесплатном тарифе. Самыми активными странами, помимо США, являются Индия, Бразилия, Франция и Германия.

OpenAI стремительно наращивает прибыль: в 2024 году компания заработала около $2,7 млрд, а на 2025-й прогнозирует более $11 млрд — в основном за счет корпоративных клиентов.

Количество уникальных пользователей в месяц также демонстрирует значительный рост: от 180 миллионов в декабре 2024 года до более чем 600 миллионов в феврале 2025-го. В июле — немного более 540 миллионов. Всплеск интереса вызвали запуск GPT-4.5, GPT-4o и новые функции, такие как работа с изображениями, голосом и видео.

Несмотря на сезонные колебания активности, общая динамика остается восходящей — ChatGPT продолжает закрепляться в качестве одного из самых популярных цифровых сервисов в мире.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ChatGPT OpenAI искусственный интеллект технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссар Марта Кос сообщила, что провела откровенный разговор с Юлией Свириденко относительно закона 12414 о полномочиях НАБУ и САП

Новый вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка сообщил Марте Кос, что «все обязательства в рамках переговоров о вступлении в ЕС, в частности определенные в Дорожных картах трансформаций, являются действующими и будут выполнены в полной мере».

Руслан Кравченко и Василий Малюк во время встречи с представителями стран G7 обсудили события вокруг НАБУ

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что международные партнеры получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы относительно недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ.

Резонансные разоблачения в НАБУ ставят вопросы к открытым Бюро делам против украинского бизнеса

«Спецразоблачитель» для НАБУ Александр Кубраков, экс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикоррупционеров» и другие «совпадения» в деле Сергея Копистыри вызывают ряд вопросов.

«Мы можем стать следующими, за нами тоже могут прийти» – руководители НАБУ и САП обратились к ЕС, США и МВФ за помощью

Семен Кривонос и Александр Клименко готовятся стать фигурантами уголовных производств и сожалеют, что иностранные партнеры проигнорировали их предупреждения.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос обеспокоена законом об изменении полномочий НАБУ и САП

Вместе с тем, недавно канцлер Германии Фридрих Мерц выразил скепсис относительно возможности присоединения Украины к ЕС до 2034 года.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва