Глобальная зависимость от искусственного интеллекта – кто и как пользуется ChatGPT

ChatGPT ежедневно обрабатывает более 2,5 миллиардов запросов, стремительно наращивает глобальную аудиторию и генерирует миллиардные прибыли для OpenAI.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ежедневно пользователи со всего мира отправляют более 2,5 миллиарда запросов чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT — свыше 330 миллионов из них поступают из США. Об этом компания OpenAI сообщила в комментарии для Axios.

Платформой еженедельно пользуются более 500 миллионов активных пользователей, большинство из которых — на бесплатном тарифе. Самыми активными странами, помимо США, являются Индия, Бразилия, Франция и Германия.

OpenAI стремительно наращивает прибыль: в 2024 году компания заработала около $2,7 млрд, а на 2025-й прогнозирует более $11 млрд — в основном за счет корпоративных клиентов.

Количество уникальных пользователей в месяц также демонстрирует значительный рост: от 180 миллионов в декабре 2024 года до более чем 600 миллионов в феврале 2025-го. В июле — немного более 540 миллионов. Всплеск интереса вызвали запуск GPT-4.5, GPT-4o и новые функции, такие как работа с изображениями, голосом и видео.

Несмотря на сезонные колебания активности, общая динамика остается восходящей — ChatGPT продолжает закрепляться в качестве одного из самых популярных цифровых сервисов в мире.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.