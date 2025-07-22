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Стрельба в Василькове — неизвестный открыл огонь по мужчине в Range Rover

11:27, 22 июля 2025
Нападающий несколько раз выстрелил в водителя прямо на улице и скрылся, полиция расследует покушение на убийство.
Стрельба в Василькове — неизвестный открыл огонь по мужчине в Range Rover
Иллюстративное фото
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В Василькове на Киевщине неизвестный открыл огонь по мужчине в автомобиле Range Rover. Об этом сообщает областная полиция.

Вечером 21 июля неизвестный открыл стрельбу по местному жителю, находившемуся в собственном автомобиле Range Rover. Инцидент произошел на одной из улиц города.

Нападавший несколько раз выстрелил в сторону водителя, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший получил огнестрельные ранения и был госпитализирован.

Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Правоохранители устанавливают личность стрелка и проводят его розыск.

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