Справа про хабар посадовцю ДБР — Київський апеляційний суд залишив під вартою львівського бізнесмена

Апеляційну скаргу сторони захисту суд залишив без задоволення.

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Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу судді Шевченківського райсуду Києва від 16 червня 2025 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу ОГП та продовжено обвинуваченому строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто до 14 серпня 2025 року включно з одночасним визначенням застави у розмірі 51 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 155 942 000 гривень з покладенням на обвинуваченого, у разі внесення застави, обов’язків, передбачених частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема носіння електронного засобу контролю. Про це повідомив офіційний сайт Київського апеляційного суду.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16 червня 2025 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

У суді нагадали, що особа обвинувачується у наданні неправомірної вигоди службовій особі Державного бюро розслідувань.

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