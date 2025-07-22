В Україні 69% джерел питної води не відповідають нормам – Держпродспоживслужба

Санітарна криза в Україні: колодязі, свердловини та водогони не витримують перевірок.

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Війна в Україні негативно впливає на санітарно-епідемічну ситуацію, зокрема через руйнування інфраструктури, перебої у водопостачанні та забруднення довкілля. Найбільше постраждала якість питної води, повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У першому півріччі 2025 року Держпродспоживслужба перевірила 7 715 об’єктів водопостачання. Порушення виявлено на 5 328 з них (69%), переважно на нецентралізованих джерелах, таких як колодязі, каптажі та свердловини, які є основним джерелом води в сільських громадах. Із 682 884 лабораторних досліджень проб питної води з централізованого водопостачання у 22 611 випадках зафіксовано відхилення за санітарно-хімічними показниками. У нецентралізованих джерелах виявлено понад 800 невідповідностей.

«У воєнний час якість води та повітря є критичними для здоров’я і безпеки. Контроль за цими ресурсами — це питання життя», — наголосив заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Поверхневі водойми також перебувають під пильним наглядом: із 163 досліджених проб у 15 виявлено мікробіологічне забруднення. У Полтавській і Київській областях зафіксовано два випадки отруєння дітей нітратами, що призвело до метгемоглобінемії — небезпечного стану через надмірний вміст нітратів у воді.

Для мінімізації ризиків Держпродспоживслужба провела понад 690 тисяч лабораторних досліджень, надала більш як 3 000 рекомендацій органам влади, ініціювала 255 засідань комісій із надзвичайних ситуацій і погодила програми контролю якості води. Особлива увага приділяється нецентралізованим джерелам, де регулярний моніторинг і співпраця з місцевою владою є ключовими для забезпечення безпечного водопостачання.

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