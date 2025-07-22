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Підробка чеків і крадіжка з карток клієнтів — помічника юриста у Британії покарали за шахрайство

20:44, 22 липня 2025
Працюючи з фінансами літніх клієнтів за довіреністю, жінка систематично підробляла чеки та знімала кошти з карток, поки її не викрили на крадіжці понад £11,5 тис.
Підробка чеків і крадіжка з карток клієнтів — помічника юриста у Британії покарали за шахрайство
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У Великій Британії 45-річну Емму Шарлотту Емі засудили до 20 місяців позбавлення волі за шахрайство — вона викрала понад £11,500 у двох вразливих клієнтів юридичної фірми, в якій працювала. Про це повідомляє Law Gazette.

Емі працювала помічником юриста у відділі заповітів та спадщини. Вона мала доступ до рахунків клієнтів, над якими фірма мала право розпоряджатися за довіреністю — зокрема оплачувала їхні витрати через чекову книжку чи банківську картку.

Розслідування розпочалося після того, як банк повернув до фірми підозрілий чек. За документами, чек нібито мав бути виписаний на компанію з догляду, але фактично £3,400 були переказані на ім’я самої Емі.

Коли її викрили, вона зізналася у махінаціях. Встановлено, що після підпису чеків колегами вона за допомогою ручки зі зникаючим чорнилом змінювала одержувача на себе. Також використовувала банківські картки клієнтів для зняття готівки та покупок онлайн.

Загалом упродовж двох років — з жовтня 2021 до жовтня 2023 року — жінка привласнила £11,568 у двох підопічних, які мешкали у будинках для літніх людей.

Справу розглядали у магістратському суді Пула, а вирок виніс Коронний суд Борнмута.

Слідча відділу боротьби з економічними злочинами поліції Дорсету Люсі Гейл зазначила: «Емма Емі мала опікуватися щоденними фінансами вразливих людей, але зловжила довірою задля власної вигоди. Ми серйозно ставимось до таких правопорушень і зробимо все, щоб винні відповідали за свої дії. Подібні випадки можуть підірвати довіру до інституту довіреності, і ми раді, що вдалось відновити справедливість у цій справі».

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