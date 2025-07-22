Раздел законопроектов на сайте парламента стал недоступен из-за «технических работ»

«Проводятся технические работы»: раздел законопроектов на сайте Верховной Рады не работает.

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Раздел сайта Верховной Рады, на котором публикуются законопроекты и отображается стадия их рассмотрения, по состоянию на 21:00 недоступен.

Отметим, что соответствующие технические проблемы начались примерно в 20:00.

Сначала сайт отображал ошибку, а сейчас в разделе размещено сообщение:

«Уважаемые посетители сайта!

Проводятся технические работы по администрированию сервиса Верховной Рады Украины.

Спасибо за понимание!»

Таким образом, на данный момент неизвестно, подписал ли Президент принятый 22 июля законопроект 12414 относительно пересмотра объема полномочий НАБУ и САП.

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